كندا تؤكد التزامها ببناء شراكة فاعلة مع السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، “الإثنين”، مع روبرت أوليفانت السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي، الذي أكد استعداد بلاده والتزامها ببناء شراكة فاعلة مع السودان، تُعزز علاقات البلدين في كافة المجالات.

وقال المسئول الكندي – في تصريح عقب لقائه البرهان – إن ما تملكه كندا من تقنيات حديثة وما يتوفر بالسودان من موارد ضخمة كفيل بتوطيد الشراكة بين البلدين.

وعبر عن تهنئة القيادة الكندية للسودان بمناسبة الانتقال السلمي للسلطة عبر الحكومة الانتقالية، وحث على تأسيس شراكة فاعلة مع السودان في المجالات المالية؛ لتعزيز قيم السلام والعدالة والحرية. المادة السابقة تعلم، كيف تصبح فقيراً.. بقلم عثمان ميرغني المقالة القادمة البرهان يؤكد حرص السودان على التعاون والتنسيق مع دول الجوار

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