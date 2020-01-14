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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺟﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ ﻭﺯﻳﺮﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻛﺸﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺒﻠﻎ ۸۱۷٫٥۳٫۰۰۰ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺻﺮﻑ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻏﺴﻄﺲ 2019 والتي ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭ ٥۹۱، ﺍﻟﻒ ٤۰۷ جنيه .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ ﺣﺎﻓﺰﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺑﺄﻥ ﺻﺮﻓﻪ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭﺑﺮﺭﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻻﻟﻐﺎﺋﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟـﺬﻱ ﻓﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻟﻠﺠﺮﻳﺪﺓ ﻳﻨﺸﺮﻻﺣﻘﺎً ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ.
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻤﺎﺣﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﻏﻀﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﺑﻴﻦﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻠﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮﺷﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﺟﺪﺩ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﻓﺸﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺧﺼﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ ﺑﺪﻣﺎءﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. (الجريدة)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف ﻋﻦ ﺗﺠﺎوزات ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺠﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ اﻟﻮزﻳﺮ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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