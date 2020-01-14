مؤسسة سيادية تلزم موظفيها بالحلف على المصحف بعد تسريبات الكيزان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألزمت إدارة معهد العلوم القضائية والقانونية، الاحد موظفيها بالحلف على المصحف على خلفية تسريب مستندات بالفساد .

وتفاجئ موظفي معهد العلوم القضائية والقانونية، بقرار الحلف على المصحف لكشف الموظف الذي قام بتسربت مستندات ومعلومات لتحقيق نشرته صحيفة التغيير الالكترونية مطلع يناير الجاري .

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وبحسب الصحيفة، تشير الوثائق إلى أن معهد العلوم القضائية كان يتبع لرئاسة الجمهورية والرئيس المخلوع البشير أصدر قرار تعيين مديرة المعهد بعد توصية من رئيس القضاء الراحل حيدر دفع الله إلا أنه وبعد سقوط نظام البشير بات يتبع للمجلس السيادي الانتقالي.

وقال خبراء قانونيون للصحيفة أن إجراء إلزام الموظفين بالحلف على المصحف غير سليم وأنه من سلطات المحاكم ولا يتسق مع لوائح الخدمة المدنية وقال المحامي صالح أحمد ” من الأفضل أن تكون لجنة تحقق بحسب المتفق عليه في قانون الخدمة المدنية بدلا من إلزام الموظفين على حلف المصحف” ومضى صالح قائلا ” الأهم من معرفة الجهة التي سربت المعلومات والمستندات أن توضح إدارة المعهد إن كانت المعلومات التي نشرت صحيحة أم لا”.