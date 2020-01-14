السعي لترقيع الموازنة المهترئة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد كثير من العناء والخلاف والاخذ والرد اجيزت الموازنة التى كثر الخلاف حول رفع الدعم من عدمه فيها وقال الناس ماقالوا واصر وزير المالية على ذلك حتى انه اقنع مجلس الوزراء برأيه فاجيزت مقترحاته لكن الضغط الشعبى وتصعيد المنظمات والهيئات وحتى الاحزاب والجماعات السياسية اجبر الحكومة على إجازة الموازنة دون رفع الدعم ولكن ولان السيد الوزير يعلم انه لن يستطيع العمل بموازنة لا تمتلك القوة لتصمد جاءت محاولاته للبحث عن مخرج من الازمة التى استعصت على الحال ، والواقع يقول ان الاوضاع الاقتصادية فى بلادنا الان بلغت من السوء حالا جعل الغلاء يتصاعد الى حد غير محتمل وهذه عملتنا الوطنية تتدهور بشكل مريع فى ظل احجام من المانحين على فعل شي فى الوقت الذى كانت البلد تتوقع منهم الدعم وتقديم مايمكن لانقاذ الاقتصاد المتداعى للانهيار وحتى الاشقاء العرب قبضوا يدهم ولم يتحركوا إلا بعد ان ضاق الخناق على الحكومة وتحدثت علنا قبل اسبوعين عن أيام فقط وينفد المخزون الاستراتيجى للقمح ونصبح فى المجهول مع تعهد حكومى بان القمح سيصل قبل نفاد الكمية الموجودة المحدودة أصلا ، وامس اعلنت الحكومة عن وصول باخرة قمح الى ميناء بورسودان وهذا الأمر لايعالج القضية طبعا ولايجدى نفعا فى حل الازمة وانما هى حلول مؤقتة ولايام محدودة ثم تتجدد الازمة وفى هذا الظرف الحرج الذى تمر به الحكومة نرى البحث هنا وهناك والخوف من فرض البعض شروطهم لدعم الحكومة وهاقد جاء قرقاش ومن ضمن من التقاهم السيد وزير المالية الذى تحدث عن أهمية تقديم الدعم للموازنة حتى لاتنهار وقد قال اننا نأمل في مساهمة المجتمع الدولي على دعم الاقتصاد السوداني ، ويقول الخبر ان السيد وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي قد اعرب عن أمله في مساهمة المجتمع الدولي و مجموعة “أصدقاء السودان”، في تقديم الدعم والمساندة، حتى تتمكن بلاده من حل كافة المشاكل الاقتصادية، وتحقيق التنمية والاستقرار المنشود وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، وقد عقد البدوي الأحد اجتماعا مع مجموعة من السفراء الأوروبيين قدم خلاله شرحا مفصلا لموازنة العام المالي 2020، واستعرض أهم أهداف الموازنة، وأبرز التحديات التي تواجهها، كما تطرق الاجتماع إلى أفضل السبل لتخطي تلك التحديات.وأوضح السيد الوزير أن الموازنة تشتمل على العديد من المحاور تتمثل في تحقيق السلام الشامل في المناطق التي تأثرت بالحرب، وهو الأمر الذي يمثل أولوية قصوى لتحقيق الاستقرارالسياسي والاقتصادي بالبلاد.

اننا نرى السيد الوزير يسعى جاهدا لمعالجة خلل الموازنة واضطراباتها وهو هنا يجمع السادة السفراء الأجانب فى الخرطوم عله يستطيع اقناعهم بترقيع موازنته المهترئة فهل يتمكن ؟

الله ورسوله اعلم