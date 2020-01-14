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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺩ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺍﻻﺟﺮ ﻭﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻻﻋﺎﺷﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻷﺧﻀﺮ.
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻻﻣﻦ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻭﺍﺗﻬﻤﺖﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻁﺆ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ،ﻭﺩﻟﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻮﻳﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻂ ﻭ ﺗﻤﻠﻴﻜﻪﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﻗﺒﻞﻭﻗﺖ ﻛﺎﻑ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻋﻘﺐﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻁﺎﺭﺉ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺰﺣﻒ، ﻭﺗﺮﺳﺨﺖﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﺑﺘﻮﺍﻁﺆ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺳﺎﻧﺪﺕ ﻭﺃﻣﻨﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺣﻒ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .
ﻭﺟﺪﺩﺕ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺳﻌﻴﻬﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ، ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ: ﻟﻦ ﻧﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺗﺖ ﺑﻪﺩﻣﺎء ﻭﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺕ ﻭﺃﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ، ﻭﺣﻤﻠﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ. (الجريدة)
كانت هذه تفاصيل خبر قوى اﻟﺤﺮﻳﺔ تكشف عن استئجار الحزب اﻟﻤﺤﻠﻮل بمدني ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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