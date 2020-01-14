خبير يدعو لمكافحة آفات التخزين للمحاصيل الصادرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد الأستاذ يوسف محمد أحمد حبيي الخبير في مجال الصادر بولاية شمال كردفان على أهمية مكافحة آفات التخزين للمحاصيل الصادرة من أجل المحافظة على قيمة المحاصيل التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأشار حبيي خلال مخاطبته ورشة التخزين ومواصفات الصادر تحت شعار تخزين آمن وصادر خالي من الملوثات الذي انعقدت صباح اليوم بقاعة البحوث الزراعية بمدينة الأبيض إلى أن هذه الورشة تعد من الورش الاستراتيجية التي ستهم كثيرا في الاعداد الجيد للتخزين للمحاصيل الصادرة وأضاف يوسف حبيي أنه لابد من الاعداد الجيد لهذه المحاصيل حتى تضمن التنافس في هذه الأسواق.

وقال إن ولاية شمال كردفان تمتاز بالعديد من محاصيل الصادر ذات الميزات التفضلية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالتخزين كأحد الآليات المهمة في الاقتصاد، من حيث الموازنة بين الانتاج والاستهلاك من زمان ومكان انتاج المحاصيل والمساعدة في استقرار الأسعار وضمان توفير الطلب المستمر على العائدات السودانية في السوق العالمي.

داعيا إلى ضرورة أن تخرج الورشة بمخرجات تسهم تحسين الصادرات السودانية.