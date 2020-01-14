الإمارات: حريصون على متابعة التطورات ونجاح التجربة السودانية

الخليج 365:

أعلن وزير المالية د.إبراهيم البدوي أنَّ زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور محمد قرقاش، تأتي في إطار اهتمام ومتابعة المسئولين بالإمارات للأوضاع في السودان ودعم التحول الكبير الذي يحدث بالبلاد. فيما أكد قرقاش في تصريحات صحفية أمس، عقب لقائه وزير المالية، التزام بلاده الكامل بنجاح انطلاقة السودان اقتصادياً وإقليمياً ليلعب دوره الطبيعي باعتباره أكبر وأهم الدول العربية، وقال قرقاش إنَّ بلاده حريصة على متابعة التطورات ونجاح التجربة السودانية. وأضاف “ما يجمع الإمارات والسودان كبير وكثير من حيث العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة خاصة الجيو إستراتيجية والاقتصادية”، وأشار قرقاش إلى أنَّ الجالية السودانية في الإمارات تصل إلى نحو 100 ألف سوداني مقيم في الإمارات، وأعرب عن فخره واعتزازه بوجود الجالية السودانية وتميزها عن باقي الجاليات الأخرى. وأثنى على إسهام الجالية في تجربة دولة الإمارات، وقال إنَّ زيارته إلى الخرطوم هي من جملة زيارات لمسئولي البلدين لتوطيد العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية تكثيف تلك الزيارات لتقوية العلاقات، وأوضح قرقاش أنَّ جدول زيارته التي تمتد ليومين يشمل لقاءاتٍ مع عدد كبير من قيادات السودان للتعرف على أوجه وكيفية دفع التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين، وقال إنَّ الحكومة الإماراتية لديها إصرار كبير على تطوير العلاقة التاريخية مع السودان. وأكد أنَّ بلاده مدركة تماماً للظرف التاريخي الذي يمر به السودان حالياً، وأشار إلى أنها تُدرك جيداً أن تكاتف جهود أصدقاء وأشقاء السودان ضروري في هذه المرحلة. من جهته قال وزير المالية إبراهيم البدوي ، إنَّ الإمارات ظلت تلعب دوراً مُهماً في دعم السودان قبل وأثناء وبعد ثورة ديسمبر المجيدة، وأكد رغبة السودان في توثيق وتطوير علاقات البلدين إلى أرفع مراحل التعاون المتكامل في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي، وأشار إلى أنَّ زيارة قرقاش تأتي في سياق زيارات سابقة لمسئولين من الإمارات .

جريدة التيار