اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة: ﺍﺗّﺨﺬنا ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺷﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣُﻔﺎﻭﺿﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟـﻌـﺪﻝ ﻭﺍﻟـﻤـﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﻘﺪ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺒﺮ ﺟـﻮﺑـﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣـﺎ ﻳُﻤﻜﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟـﺴـﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻭﺣﺬّﺭ ﺗﻘﺪ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢٍ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺠﻮﺑﺎ امس ﻣﻦ ﺧُـﻄُـﻮﺭﺓ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، ﻭﻗﺎﻝﺇﻧﻬﻢ ﻓـﻲ ﺣـﺮﻛـﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤُﺴﻠّﺢ ﺑﺪﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﺗّﺨﺬﻭﺍ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ.

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