تفاصيل مثيرة جديدة.. قضية لاعب المريخ الجديد تصل إلى الفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد مهاجم الخرطوم الوطني السابق، الغاني ريشموند أنطوي، وصوله للسودان، غدا الثلاثاء، تمهيدا لإكمال إجراءات انضمامه لنادي المريخ، الذي تعاقد معه مبدئيا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وسط غموض حول وضع اللاعب مع ناديه السابق،وأكمل ريشموند هداف الدوري السوداني الموسم الماضي بـ12 هدفا، فترة تعاقده مع الخرطوم الوطني الشهر الماضي، ولكن النادي السوداني كان قد اشتكاه للجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل انتهاء فترة عقده السابق، متهما إياه بالتوقف عن نشاطه مع الخرطوم قبل نهاية الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي،وبحسب مصدر رفيع بنادي الخرطوم الوطني، فإن لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا، لم تفصل بشكل نهائي في شكوى النادي ضد ريشموند، نافيا تغريمه 10 آلاف جنيه.

وأكد أن مصير اللاعب ما زال في يد الخرطوم الوطني، لتسوية كل الأمور العالقة بين الجانبين، ودون ذلك النادي لن يغير بياناته في نظام الانتقالات الدولي “السيستم”.