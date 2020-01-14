تجمع المهنيين: قوات تابعة للامن وراء اطلاق الرصاص في الخرطوم 

الثلاثاء 14 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

قال تجمع المهنيين السودانيين، إن هناك تمرد لقوات تتبع لهيئة العمليات، حيث دعا الأجهزة النظامية للتدخل للسيطرة على الاوضاع.



وأعلن التجمع في بيان اليوم ( الثلاثاء) رفضه أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات.

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وأشار البيان إلى اصوات رصاص في محيط جهاز الامن والمخابرات العامة وعدد من الأحياء بالخرطوم، واغلاق عدد من الشوارع المؤدية.

ودعا المواطنين المتواجدين في هذه المناطق بأخذ الحيطة والحذر والدخول إلى داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.

وناشد لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها.