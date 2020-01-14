الامارات تؤكد مساندة السودان خلال المرحلة الانتقالية

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الثلاثاء 14 يناير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
قال وزير الدولة بالشؤون الخارجية لدولة الامارات، محمد أنور قرقاش، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لمساندة السودان في المرحلة الانتقالية.
وأكد في مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء)عقب لقائه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، نتطلع إلى مساندة السودان في العديد من الملفات والتي تمثل الاولويات في المرحلة الإنتقالية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.
وأشارقرقاش إلى أن الامارات ودول أخرى كان لها دورللوصول إلى الحكومة الانتقالية، وسنقف مع السودان في هذه المرحلة من خلال بناء شراكات في كافة القطاعات.
وقال هنالك تحديات تواجه السودان ولكن توفر الارادة ودعم الاشقاء والمجتمع الدولي يستطيع السودان عبور هذه المرحلة.
واضاف بحثنا العديد من الاولويات التي ترتبط بالمشاريع الاستراتجية والبنى التحتية، وهي جزء من الحوار الذي تديره الخرطوم مع الامارات والعديد من الدول.
وأكد قرقاش على ضرورة توجه المنصات الاستثمارية في السودان لتشجيع دول الخليج وقطاعات الاستثمارللدخول إلى السودان.
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