افراد من الامن يطلقون الرصاص في الخرطوم

الثلاثاء 14 يناير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين قال شهود عيان أن افراد من جهاز الامن والمخابرات الوطني، اطلقوا رصاص كثيفا أمام مقر الجهاز بوسط الخرطوم.

Advertisements أثناء ذلك سمعت اصوات ذخيرة حية بمنطقة كافوري وحي الرياض بالخرطوم، يرجح انها لمجموعة اخرى من افراد الجهاز. وأضاف شهود العيان، أن قوات تابعة للجيش اغلقت عددا من الشوارع الرئيسة المؤدية إلى القيادة العامة. ويتوقع ان يصدر جهاز الامن والمخابرات بيان بعد قليل بشان الاحداث.

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