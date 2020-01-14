الإمارات تشدد على الحل السياسي في ليبيا وترفض الاستقطاب والتدخل التركي

قال وزير الدولة بالشؤون الخارجية الإماراتي، انور قرقاش، ان بلاده تتابع التطورات المتسارعة بشأن الاوضاع في ليبيا، والتشديد على الحل السياسي ومنع الاستقطاب من خلال تدخل تركيا.



واضاف في مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء) عقب لقائه رئيس وزراء السودان،عبدالله حمدوك، ناقشنا العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع: نتشارك مع السودان في التنسيق للتوصل إلى حلول سياسية في ليبيا.

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