التاريخ: 14-يناير-2020
4 مشاهدة
تورط سائق في قتل فتاة رفضت طلب الزواج منه، فاعتدى عليها بسكين مما أدرى لوفاتها في الحال.
وكشف شقيق القتيلة في أقواله لشرطة كرمة، أن المتهم سائق من منطقتهم، تقدم للزواج من شقيقته التي تعمل بالتدريس، وعندما شاوروها رفضت طلبه تماماً، فقام بمقابلتها لإقناعها فتافجأوا به يسدد طعنات إلى صدرها سقطت بعدها قتيلة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، تحركت الشرطة لمكان الحادث سريعاً وقامت بالقبض على المتهم وتوجيه الاتهام له تحت طائلة القتل العمد، وقامت بدورها بنقل الجثة للمستشفى للكشف عليها من قبل الطبيب لمعرفة أسباب الوفاة وتكملة التحريات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فتاة على يد شاب رفضت الاقتران به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.