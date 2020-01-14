مقتل فتاة على يد شاب رفضت الاقتران به

تورط سائق في قتل فتاة رفضت طلب الزواج منه، فاعتدى عليها بسكين مما أدرى لوفاتها في الحال.

وكشف شقيق القتيلة في أقواله لشرطة كرمة، أن المتهم سائق من منطقتهم، تقدم للزواج من شقيقته التي تعمل بالتدريس، وعندما شاوروها رفضت طلبه تماماً، فقام بمقابلتها لإقناعها فتافجأوا به يسدد طعنات إلى صدرها سقطت بعدها قتيلة.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، تحركت الشرطة لمكان الحادث سريعاً وقامت بالقبض على المتهم وتوجيه الاتهام له تحت طائلة القتل العمد، وقامت بدورها بنقل الجثة للمستشفى للكشف عليها من قبل الطبيب لمعرفة أسباب الوفاة وتكملة التحريات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)