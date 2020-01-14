السجن لتاجر بصل احتال على زميله

قضت محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم، برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك، بتوقيع عقوبة السجن (3) أشهر والغرامة (10) آلاف جنيه، وذلك في مواجهة تاجر بصل أدانته المحكمة بالاحتيال على زميله وحصوله منه على مبلغ (180) ألف جنيه نقداً مقابل (6) جوالات من البصل.

بيد أن المتهم لم يف بتسليم الشاكي حصته من البصل حسب الاتفاق مما جعل الأخير يلجأ إلى الشرطة وتدوين بلاغ ضده بتهمة الاحتيال، وذلك بعد أن فشل المتهم في توفير عدد الجوالات التي كان قد استلم مبالغ مالية مقابلها.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، ألقت الشرطة القبض على المتهم وتدوين بلاغ ضده بتهمة الاحتيال، وتمت إحالة الدعوى للمحكمة والتي فصلت فيها لصالح الشاكي والزمت المدان بدفع مبلغ الدعوى للشاكي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)