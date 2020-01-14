التاريخ: 14-يناير-2020
5 مشاهدة
قضت محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم، برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك، بتوقيع عقوبة السجن (3) أشهر والغرامة (10) آلاف جنيه، وذلك في مواجهة تاجر بصل أدانته المحكمة بالاحتيال على زميله وحصوله منه على مبلغ (180) ألف جنيه نقداً مقابل (6) جوالات من البصل.
بيد أن المتهم لم يف بتسليم الشاكي حصته من البصل حسب الاتفاق مما جعل الأخير يلجأ إلى الشرطة وتدوين بلاغ ضده بتهمة الاحتيال، وذلك بعد أن فشل المتهم في توفير عدد الجوالات التي كان قد استلم مبالغ مالية مقابلها.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، ألقت الشرطة القبض على المتهم وتدوين بلاغ ضده بتهمة الاحتيال، وتمت إحالة الدعوى للمحكمة والتي فصلت فيها لصالح الشاكي والزمت المدان بدفع مبلغ الدعوى للشاكي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السجن لتاجر بصل احتال على زميله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.