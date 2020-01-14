سلمى الفيصل: الثورة أدب وفن

ذكرت المذيعة سلمى الفيصل ان الاعلام في ظل الاجواء الثورية التي تعيشها البلاد لا بد ان يلعب ادواراً في زيادة الوعي الثوري حتى يتسنى انزال واقع جديد، وترى ان هذه الثورة غيرت مفاهيم كثيرة وقلبت الطاولة على كثير من القضايا، وفرضت على الخطاب الاعلامي شكلاً وبعداً آخر لا بد من تناولها.
وترى سلمى، بحسب صحيفة السوداني الدولية، انه من الضروري استيعاب مواضيع اكثر اهمية وواقعية بكل الساحات السياسية والاجتماعية الثقافية والادبية وان الشباب لديهم القدرة الفائقة على رسم ملامح حراكهم واستطاعوا ان يوثقوا لحراكهم بمهنية عالية وابداع منقطع النظير وقدرتهم ولمسة ابداعهم خلقت مشاهدات ثورية ادهشت العالم، فكانت كما اللوحة التشكيلية اكثر روعة وجمالاً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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