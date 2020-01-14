القبض على فتاة معتادة سرقة المنازل

التاريخ: 14-يناير-2020
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ألقت مباحث الحاج يوسف القبض على فتاة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ (149) ألف جنيه من داخل منزل بمنطقة التكامل بالحاج يوسف، حيث إن الفتاة قامت بسرقة (خاتم ذهب كبير وغويشة عيار 21، بجانب مبلغ 149 ألف جنيه).
وأشار مصدر إلى أن قيمة المسروقات تقدر بمبلغ (350) ألف جنيه، ومن خلال التحريات اتضح أن الفتاة من معتادي الجرائم وتقوم بعمليات السرقة أيضاً داخل منازل المناسبات، وأن لديها أكثر من (5) بلاغات سرقة مدونة بقسم شرطة الحاج يوسف.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، كثفت المباحث تحرياتها وتم القبض على الفتاة واقتيادها إلى قسم شرطة التكامل بالحاج يوسف، ودون في مواجهتها بلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة وتواصل الشرطة التحري معها رهن القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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