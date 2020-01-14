ضبط شاب وبحوزته عملة أجنبية مزيفة ومخدرات

تمكنت شرطة الشقلة شمال من القبض على شاب ضبط بحوزته عملات أجنبية مزيفة وأصناف مختلفة من المخدرات داخل عربة.

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ووفقاً لإفادات المصدر، فإن أفراد شرطة الشقلة شمال، كانوا قد أوقفوا المتهم أثناء قيامهم بحملة تفقدية، ويتفتيش عربة المتهم عثر على عملات أجنبية مزيفة، عدد (11) ورقة فئة المائة، كما تم العثور على أصناف مختلفة من المخدرات حشيش وأكثر من عدد (30) حبة كبتاغون وترامادول.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة ودونت في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة (117) من القانون الجنائي المتعلق بتزييف العملة، والمادة (15أ) من القانون الجنائي المتعلق بتجارة المخدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)