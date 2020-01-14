احساس: (سودانا بلدنا وكلنا اخوان)

أوضح الفنان عمر احساس انه بالضرورة خلق حاضنة ثقافية ادبية قادرة على المساهمة في تفعيل قضايا التنوع والسلام الاجتماعي. واضاف ان البلاد غنية بايقاعاتها وتراثها وحضارتها، ويرى ان هذا من شأنه ان يخلق قومية مدهشة، وزار: البلاد الآن تتنسم عبير حريتها وتمر بظروف مختلفة، لا بد من الاهتمام بهذا الجانب حتى يعزز ذلك من ارساء ثقافة السلام، وختم قائلاً بحسب صحيفة السوداني الدولية: بتراثنا وايقاعاتنا قادرون على نبذ الحرب واستقرار السلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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