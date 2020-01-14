توقيف طبيب بالتزوير وانتحال صفة الغير

التاريخ: 14-يناير-2020
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ألقت شرطة الامتداد بالخرطوم، القبض على طبيب في اتهامات وجهت له بالتزوير وانتحال صفة الغير، على خلفية دخوله لمستشفى خاص والاستيلاء على ملفات للمرضي وكتب وصفات طبية وصرفها من الصيدلية.
وكشف الشاكي وهو أحد عناصر الحراسة، أن الطبيب كان يعمل معهم بالمستشفى وترك العمل قبل عامين، وتفاجأوا به يدخل المستشفى ويكتب وصفات طبية والتوقيع عليها بدلاً عن الطبيب المختص، ليصرف الأدوية بينها (حقنة مخدرة).
ونفى الشاكي بحسب صحيفة آخر لحظة، أي علاقة للمتهم بالمستشفى، لتقوم النيابة بفتح بلاغات في مواجهته تحت طائلة التزوير وانتحال صفة طبيب المستشفى، لتلقي الشرطة القبض عليه وتخضعه للتحريات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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