مكارم بشير: (الكنداكة) تاريخ السودان و(زغرودة) النصر الكبير

علقت الفنانة مكارم بشير على المجهودات المقدرة من قبل “الكنداكة” السودانية ودورها الكبير في صناعة تاريخ السودان الحديث. وأضافت بحسب صحيفة الجريدة، انها صمدت وناضلت وقادت المواكب وكانت زغرودة النصر الكبير، وزادت رغبة المراة وطموحها الكبير في المساهمة ببناء الوطن “حنبنيهو”، وختمت حديثها بضرورة الاستفادة القصوى من طاقاتها وفتح المساحات الكاملة لها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) Advertisements

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