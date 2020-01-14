وفاة (3) مواطنين واصابة “22” في حادث سير بجنوب دارفور

التاريخ: 14-يناير-2020 فى : حوادث 2 مشاهدة لقى “3” أشخاص مصرعهم واصيب “22” آخرين وصفت حالة بعضهم بالخطيرة في حادث سير على طريق نيالا الفاشر عند مدخل مدينة منواشي إثر انقلاب عربة “3 إل” وتم اسعاف المصابين الى مستشفى نيالا. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية كانت العربة تقل مواطنين من منقطة شنقلي طوباى قادمين لاداء واجب العزاء بمنطقة منواشي بجنوب دارفور طبقاً لتأكيدات شهود عيان. الحرطوم: (أخبار الخليج 365)

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