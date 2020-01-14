التغيير: الوطني (المحلول) استأجر مواطنين للمشاركة في الزحف الأخضر

التاريخ: 14-يناير-2020
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كشفت تنسيقية قوى اعلان الحرية والتغيير بولاية الجزيرة احضار مواطنين من خارج ود مدني مدفوعي الاجر و تم توفير السكن و الاعاشة و الترحيل لهم من قبل بعض عناصر المؤتمر الوطني المحلول للمشاركة في مسيرة الزحف الأخضر، وانتقدت عدم قيام الاجهزة المناط بها حفظ الامن بمسؤولياتها بالرغم من المحاذير و الرسائل و اللقاءات مع كافة الاجهزة الامنية بالولاية، واتهمت والي الولاية والأجهزة الأمنية بالتواطؤ مع الوطني، ودللوا على ذلك بأنها قامت بتنويرهم بالمخطط و تمليكه أجهزة الحكومة المعلومات الدقيقة عن هذا الزحف قبل وقت كاف.
وقالت تنسيقية قوى الحرية بالجزيرة عقب عقدها اجتماع طارئ بحسب صحيفة الجريدة: “الوالي المكلف وأجهزته الامنية سمحوا لهم بالتجمع وتسيير مسيرة الزحف، وترسخت قناعاتنا بتواطؤ حكومة الولاية وأجهزتها الامنية التي ساندت وأمنت هذا الزحف) ، واعتبرت أن ذلك تقويض واضح للسلطة الشرعية التي جاءت بها الثورة.
وجددت تنسيقية قوى اعلان الحرية والتغيير بالجزيرة سعيها لتفكيك نظام الثلاثين، وأردفت: لن نتهاون فيما اتت به دماء وتضحيات بنات وأبناء شعبنا، وحملت مسؤولية الأحداث التي صاحبت الزحف الأخضر وكافة ملابساته لحكومة الولاية وأجهزتها الامنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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