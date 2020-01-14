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إعادة القبض على مدير شركة الأقطان السابق

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التاريخ: 14-يناير-2020

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إعادة القبض على مدير شركة الأقطان السابق

ألقت نيابة المال العام أمس القبض على مدير شركة الأقطان السابق محي الدين محمد علي وتم تدوين بلاغ وفقاً لتقارير أودعها المراجع العام للنيابة أظهر خلالها تجاوزات ومخالفات لمدير الشركة.

 

وعلمت مصادر، أن النيابة دونت بلاغات في مواجهة مدير شركة الأقطان تحت المواد (177-180-29) المتعلقة بخيانة الأمانة، التملك الجنائي المتعلق بالمبالغ النقدية والشيكات المستخرجة بغرض السفريات الخارجية، بجانب الحوافز والتصديقات، وإجراءات مالية ومحاسبية.

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وطبقاً للمصادر، تم إيداع مدير الأقطان السابق حراسة المال العام، حيث شرعت النيابة في إجراءات التحري والتحقيق معه.

وبحسب صحيفة الصيحة، خُضع مدير شركة السودان للأقطان محي الدين محمد علي في وقت سابق للتحقيق من قبل السلطات حول تجاوزات مالية، والخسائر المتلاحقة التي ضربت الشركة منذ فترة توليه رئاستها في العام 2012م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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