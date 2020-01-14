فضيل: موافقة 46 حزباً سياسياً على مبادرة المصالحة الوطنية

كشف رئيس حزب بناة المستقبل الدكتور فتح الرحمن محمد فضيل عن موافقة 46 حزباً سياسياً على مبادرة المصالحة الوطنية ،التي طرحها حزبه. وقال فضيل إن 11 حزباً من بين تلك الأحزاب وقعت على المبادرة، مؤكداً وجود مساعي حثيثة لاكمال توقيع الاحزاب التي وافقت على المبادرة خلال اسبوع وإعلان المبادرة في مؤتمر جامع بتشريف المجلس السيادي وكل الاطراف الشركاء السياسيين والاقليميين.

Advertisements

وكشف فضيل عن تمليك حزبه المبادرة للاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، بالإضافة لجميع سفارات دول الجوار ليكونوا حضوراً في المؤتمر الجامع.

وأكد رئيس حزب بناة المستقبل بحسب صحيفة الجريدة، ان بنود المبادرة مفتوحة وقابلة للتعديل، موضحاً ان فكرة المصالحة الوطنية تقود لمصالحة بالتزامن مع تحقيق العدالة الانتقالية والمحاكمات والمحاسبة، واعتبر أنها محاولة لتطبيق المصالحات التي تمت في دول شبيهة بالسودان كدولة جنوب افريقيا ورواندا، مؤكداً ان الهدف من المصالحة ضمان طرح مشاكل السودان القديمة والحديثة في مؤتمر واحد لجهة أنها متشابهة وأساسها واحد ورأى أنها تتمثل في عدم عدالة التوزيع والتنمية، وأكد ان حزبه يقف ضد تجزئة قضايا السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)