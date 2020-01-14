تعليق الدراسة بالمدينة الجامعية

أصدر مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بروفيسور عمر السيد ود بدر قراراً ادارياً أمس بتعليق الدراسة بالمدينة الجامعية.

Advertisements

وقالت الجامعة في نص القرار الذي بحسب صحيفة الجريدة إن مجلس العمداء تداول مابذلته إدارة الجامعة من جهود كبيرة لإستقرار الجامعة في الأيام الماضية، ونظرت فيما يليها من مطالب الطلاب وعملت على انجاز هذه المطالب، ولكن عمد بعض الطلاب على تصعيد المشكلة وتقديم مطالب ليست من شأن إدارة الجامعة، وليست من مصلحة الطلاب، لأنهم قاموا بتعطيل الدراسة لمدة ثلاثة أيام بمنع الطلاب والأساتذة من دخول القاعات ومنع الموظفين والعمال من أداء مهامهم.

وأكدت على ضرورة استقرار الجامعة والمحافظة على ممتلكاتها وأرواح منسوبيها من الطلاب والعاملين . وحمل مجلس العمداء المسؤولية كل من تسبب في تعطيل الدراسة وأكد أنه لن يتوانى في تطبيق اللوائح والقوانين اللازمة لكل من يثبت تورطه في زعزعة استقرار الجامعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)