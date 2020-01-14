البحر الأحمر ترفع حظر التجوال

التاريخ: 14-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة قررت لجنة أمن ولاية البحر الاحمر رفع حالة حظر التجوال بمدينة بورتسودان من الثانية عشرة وحتى الخامسة صباحاً بدلا من التاسعة مساء وذلك بحسب صحيفة الجريدة اعتباراً من أمس. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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