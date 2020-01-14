وزارة الطاقة توافق على مشروع إنتاج الكهرباء من النفايات

كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن موافقتها على تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات من قبل شركة “سوني ورك” الفرنسية بشراكة مع ولاية الخرطوم.

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ويأتي المشروع وفقاً لسعي وزارة الطاقة للاستفادة من الطاقات البديلة وتنويع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والصديقة للبيئة. ويُعد المشروع هو الأول في أفريقيا، ويعمل على معالجة النفايات المنزلية والصناعية.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة بحسب صحيفة الصيحة أمس، يعتبر المشروع صديقاً للبيئة بنسبة 100% ويخدم النظافة، ويوفر فرص عمل إضافية، وينتج الطاقة الكهربائية النظيفة، بجانب إنتاج الأسمدة، ويعمل على تنوع مصادر الطاقة، إذ يوفر حوالي 80 ميقاواط في الساعة بتكلفة “5 سنت” للكيلو. وينفذ المشروع في محلية أم درمان كبداية أولية ومنها يعمم على الولايات كافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)