التاريخ: 14-يناير-2020
0 مشاهدة
كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن موافقتها على تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات من قبل شركة “سوني ورك” الفرنسية بشراكة مع ولاية الخرطوم.
ويأتي المشروع وفقاً لسعي وزارة الطاقة للاستفادة من الطاقات البديلة وتنويع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والصديقة للبيئة. ويُعد المشروع هو الأول في أفريقيا، ويعمل على معالجة النفايات المنزلية والصناعية.
ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة بحسب صحيفة الصيحة أمس، يعتبر المشروع صديقاً للبيئة بنسبة 100% ويخدم النظافة، ويوفر فرص عمل إضافية، وينتج الطاقة الكهربائية النظيفة، بجانب إنتاج الأسمدة، ويعمل على تنوع مصادر الطاقة، إذ يوفر حوالي 80 ميقاواط في الساعة بتكلفة “5 سنت” للكيلو. وينفذ المشروع في محلية أم درمان كبداية أولية ومنها يعمم على الولايات كافة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة توافق على مشروع إنتاج الكهرباء من النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.