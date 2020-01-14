التمسك باقالة وزير الزراعة

جدد القيادي بقوى الحرية والتغيير والأمين السياسي للحزب الجمهوري حيدر الصافي تمسكهم باقالة وزير الزراعة، وكشف في الوقت ذاته عن تورط المدير الوطني لمشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ بالمجلس الأعلى للبيئة في الحصول على مبالغ ضخمة خاصة بالمشروع تبلغ 817.53.000 مليار جنيه، بدون تفويض او تصديق من الامين العام لللمجلس الأعلى، بجانب صرف مرتبات الولايات في الفترة من شهر ابريل حتى اغسطس 2019 والتي تقدر تقدر بمليار 591 الف ، 407 جنيه.

وبحسب المستندات فقد أقرت مديرة المشروع بحصولها على تلك المبالغ والتزمت باعادة حافز الاجازة وأقرت بأن صرفه كان خطأ غير مقصود وبرر الصافي مطالبتهم باقالة الوزير لالغائه قرار المجلس الأعلى للبيئة الذي فصل بموجبه المدير الوطني لمشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ بالاضافة الى اصدار الوزير قراراً باقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة، واستنكر الصافي بحسب صحيفة للجريدة، عودة الموظفة لممارسة عملها دون تشكيل وزير الزراعة لجنة تحقيق لمحاسبتها وكشف عن سماحه لها بالسفر خارج البلاد مما أثار غضب كل الحادبين على أمر البيئة وأعلن عن تسليمهم ملف تلك التجاوزات الى وزير شؤون مجلس الوزراء.

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وجدد تمسكهم بتشكيل لجنة تحقيق يتم فيها تمثيل الحرية، وأكد فشل محاولتهم مع وزير الزراعة لحل المشكلة وأرجع ذلك لعدم رغبتهم في ذلك، وانتقد استمرار وزير الزراعة في منصبه باعتبار أنه أصبح خصماً على حكومة الثورة التي جاءت بدماء الشهداء ولعدم تنفيذ الوزير برنامج قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)