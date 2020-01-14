مؤسسة (سيادية) تلزم موظفيها بالحلف على المصحف

التاريخ: 14-يناير-2020
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قامت إدارة معهد العلوم القضائية والقانونية أمس بإلزام موظفيها بالحلف على المصحف بعد أن تسربت مستندات ومعلومات، ووفقاً لمصادر، كان قرار الحلف على المصحف مفاجيء للموظفين، وإن لم تحلف ستتهم بتسريب المستندات وهذا سيؤدي إلى فصلك فوراً من المعهد.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، أكدت الإدارة أن إجراءات القسم على المصحف ستشمل جميع الموظفين إلى أن يتم كشف من قام بتمليك الصحيفة المستندات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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