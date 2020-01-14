مقترح من (الحرية والتغيير) لتقسيم مقاعد التشريعي   

حصلت مصادر على مقترح قوى الحرية والتغيير لتقسيم مقاعد المجلس التشريعي بين الكتل المكونة للتحالف والقوى السياسية الأخرى وحركات الكفاح المسلح. وأعطى المقترح نسبة من مقاعد المجلس التشريعي لقوى سياسية غير موقعة على ميثاق تحالف قوى الحرية والتغيير، كما أعطى مقاعد لأحزاب اسلامية وأخرى ظلت في نظام البشير حتى سقوطه.

وأبرز الأحزاب الاسلامية التي نالت مقاعد في المجلس التشريعي بحسب مقترح قوى اعلان الحرية والتغيير هي حركة الاصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين التي منحت ثلاثة مقاعد، والأخوان المسلمين. كما نص المقترح على تخصيص أربعة مقاعد لكل من أطراف اتفاقيات السلام بشرق السودان واتفاقيالت السلام بدارفور.

ونالت كتلة “نداء السودان” ـ بدون الجبهة الثورية ـ 24 مقعداً، كما حصل تحالف قوى الاجماع الوطني على ذات عدد المقاعد، اما التجمع الاتحادي المعارض فحصل على ثلاثة مقاعد، وتجمع القوى المدنية 13 مقعدا، ومقعد واحد لكل من تيار الوسط والحزب الجمهوري.

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ومنح المقترح تجميع المهنيين السودانيين بحسب صحيفة السوداني الدولية، عدد 45 مقعداً مقسمة على عدد 12 مهنة بواقع أربعة مقاعد لكل، و20 مقعداً للمنتجين من العمال والحريفيين والمزارعين والرعاة كما تم تخصيص 4 مقاعد للفئات الاجتماعية الخاصة وهي ناشطات نسويات وناشطون شباب. كذلك تم تخصيص 51 مقعدا لاقاليم السودان جرى توزرعيها من خلال منح الخرطوم 8 مقاعد، و5 مقاعد لكل من الشمالية، والشرق وكردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق، والنيل الأبيض. و6 مقاعد لكل من الجزير ودارفور.

ومنح المقترح الحركات المسلحة 30 مقعداً مقسمة بواقع 6 مقاعد لكل من الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة الحلو، والشعبية بقيادة عقار، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي، وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. كما تم منح 8 مقاعد لقدامى العسكريون، و20 مقعداً للأقليات، وتشمل المعاشيون وأقليات دينية ورجال الطرق الصوفية والادارة الأهلية وأقليات اثنية، كذلك تم تخصيص 3 مقاعد لمدافعين عن البيئة والحيوان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)