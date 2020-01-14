اعتقال رئيس عمال الشحن والتفريغ بعد ساعات من الإفراج عنه

أعتقلت السلطات بولاية البحر الأحمر أمس، رئيس عمال الشحن والتفريغ ببورتسودان، حامد محمد آدم أدالة، بعد ساعات من الإفراج عنه.
وتسبب اعتقال أدالة في وقت سابق بحسب صحيفة آخر لحظة، في دخول عمال الشحن والتفريغ (كلات الموانيء) ببورتسودان، في إضراب عام احتجاجاً على ممارسات حكومة البحر الأحمر باعتقال رئيس الجمعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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