المراجع يطالب الهلال بالتقارير المالية للأعوام الـ(10) الأخيرة

التاريخ: 14-يناير-2020
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طلب المراجع العام من رئيس نادي الهلال الخرطوم بمده بالتقارير المالية للأعوام من (2008 – 2018)، وفق الخطاب الصادر من المراجع العام طالباً فيه تقديم القوائم المالية للأعوام (2008 – 2018).
وأشار الخطاب بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الخطوة تجيء من أجل تحديد الجهة التي تقوم بالمراجعة بأسرع فرصة ممكنة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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