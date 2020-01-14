المراجع يطالب الهلال بالتقارير المالية للأعوام الـ(10) الأخيرة

طلب المراجع العام من رئيس نادي الهلال الخرطوم بمده بالتقارير المالية للأعوام من (2008 – 2018)، وفق الخطاب الصادر من المراجع العام طالباً فيه تقديم القوائم المالية للأعوام (2008 – 2018).

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وأشار الخطاب بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الخطوة تجيء من أجل تحديد الجهة التي تقوم بالمراجعة بأسرع فرصة ممكنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)