نيابة غسل الأموال تحقق مع عصام البشير

التاريخ: 14-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة استدعت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الأسبق البروفيسور عصام أحمد البشير، في بلاغات مدونة ضده بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. Advertisements وتحرت النيابة مع عصام لأكثر من (3) ساعات بحسب صحيفة آخر لحظة، حول تحاويل مالية بلغت (680) ألف يويرو، قام بتحويلها من حسابه الشخصي بأحد البنوك بالخرطوم إلى حسابه ببنك في تركيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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