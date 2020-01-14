عودة (10) دبلوماسيين من المحطات الخارجية للرئاسة

التاريخ: 14-يناير-2020
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أصدرت وزارة الخارجية إدارة الشؤون المالية والبشرية أمس، كشفاً لتنقلات شملت (10) دبلوماسيين بينهم سكرتيرين ثوالث وثوان، بالإضافة لوزراء مفوضون ومستشارون من البعثات والمحطات الخارجية إلى رئاسة الوزارة.
وشدد القرار بحسب صحيفة آخر لحظة، على أن ينفذ كافة الدبلوماسيين في سقف زمني لا يتجاوز أبريل المقبل، على أن تصرف كافة استحقاقاتهم من رئاسة الوزارة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، شمل الكشف عودة عدد من السفراء عقب استدعائهم، أبرزهم مترجم الرئيس السابق السفير الزين إبراهيم ووليد سيد نائب سفير السودان بالإمارات العربية المتحدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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