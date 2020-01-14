رئيس مؤتمر البجا يدعو للتعايش

اتهم رئيس مؤتمر البجا المكتب القيادي طه اوشيك جهات لم يسمها بتأجيج الصراع القبلي في بورتسودان، وقال طه خلال ان تحركاً مقصوداً قد تم ادى لتنامي النزاع القبلي، واستغرب حدوث ذلك رغم عهد الديمقراطية وبعد نهاية العهد البائد.

منبهاً بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان قبائل بورتسودان كانت تتعايش سلمياً متهماً خلايا بالوقوف وراء الفتنة من اجل التربص بالمجتمع وانهاء العيش بسلام، وشدد على تفويت الفرصة عليها.

Advertisements

ودعا طه القبائل الى ان تتسامح وتتعايش سلمياً وتعود لتعيش كما كانت وتتناسى الخلافات القبلية والنزاعات السياسية، ونوه الى ان علاج الصراع يجب ان يكون عبر الادارات الاهلية والمشائخ والعمد وان تحمل المشكلة من الجذور لقتل الفتنة في مهدها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)