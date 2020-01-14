إقالة مدير هيئة الطب العدلي بصحة الخرطوم

التاريخ: 14-يناير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة أصدر مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. الفاتح عثمان أمس، قراراً بإعفاء مدير عام هيئة الطب العدلي د. هشام زين العابدين محمد. Advertisements وتقدم المدير العام للوزارة بالشكر لزين العابدين لما قام به من جهد في الهيئة، فيما أصدر قراراً آخر بحسب صحيفة آخر لحظة، بتكليف د. هاشم محمد صالح فقيري بمهام الهيئة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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