إقالة مدير هيئة الطب العدلي بصحة الخرطوم

التاريخ: 14-يناير-2020
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أصدر مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. الفاتح عثمان أمس، قراراً بإعفاء مدير عام هيئة الطب العدلي د. هشام زين العابدين محمد.
وتقدم المدير العام للوزارة بالشكر لزين العابدين لما قام به من جهد في الهيئة، فيما أصدر قراراً آخر بحسب صحيفة آخر لحظة، بتكليف د. هاشم محمد صالح فقيري بمهام الهيئة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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