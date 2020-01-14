قوش: الضابط الذي لديه غاز مسيل للدموع لا يهرب ويستخدم السلاح دفاعا عن نفسه

التاريخ: 14-يناير-2020
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تداول موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير جهاز الامن السابق الفريق صلاح عبد الله قوش والذي تكلم فيه عن اغتيال الشهيد د. بابكر عبد الحميد والذي تم سحبه من الحلقات الكبرى للاخوان المسلمين في قناة العربية، وتحدث قوش عن المظاهرات وعن انها لن تسقط النظام حتى لو استمرت لعدة أشهر، وذكر الموت الذي حدث في بري منعهم ويجعلهم يفكرون حتى يدخلون الاحياء حتى لو تظاهر المتظاهرون حتى الصباح. وان “ترست الشوارع” لكنه نبه الى عدم اغلاق الشارع العام وشارع المعرض وعبيد ختم، ورويال كير، وقال ان ذات الامر تم في العباسية شارع الاربعين وشارع العرضة وشارع الموردة واعتبرها شوارع محرمة، وان المتظاهرين يتظاهرون داخل الاحياء وليس بها، واردف: “وان مرقوا على الظلط بنفتكهم”.
ونفى بحسب صحيفة السوداني الدولية وجود اي سلاح لضرب المتظاهرين من قبل الشرطة مشيراً الى جهة اخرى تحمل السلاح، وذكر ان الضابط الذي لديه غاز مسيل للدموع لا يهرب واذا انتهى الغاز فان الضابط يمكنه استخدام الرصاص دفاعاً عن نفسه اذا لزم الامر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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