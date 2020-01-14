استئناف التفاوض بين الحكومة والحلو غداً

التاريخ: 14-يناير-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة تستأنف غداً الأربعاء جولة مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. Advertisements وأعلنت الشعبية في بيان اكتمال وصول فريقها المفاوض بقيادة الرفيق عمار أمون دلدوم إلى جوبا أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، توطئة لاستئناف المفاوضات غداً الأربعاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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