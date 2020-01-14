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استئناف التفاوض بين الحكومة والحلو غداً

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التاريخ: 14-يناير-2020

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استئناف التفاوض بين الحكومة والحلو غداً

تستأنف غداً الأربعاء جولة مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

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وأعلنت الشعبية في بيان اكتمال وصول فريقها المفاوض بقيادة الرفيق عمار أمون دلدوم إلى جوبا أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، توطئة لاستئناف المفاوضات غداً الأربعاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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