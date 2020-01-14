تعليق الدراسة بجامعة القرآن الكريم ببورتسودان

التاريخ: 14-يناير-2020
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علقت جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية كلية الشريعة والقانون فرع بورتسودان الدراسة للطلاب والطالبات اعتباراً من امس الاثنين الى اجل غير مسمى، واصدر مدير الجامعة بياناً عقب اجتماعه مع مجلس الكلية اوضح فيه ان قرار التعليق جاء حرصاً على استقرار الجامعة وحفاظاً على ممتلكاتها وارواح منسوبيها من الطلاب.
وفي الوقت الذي حمل فيه مجلس الكلية المسؤولية لكل من تسبب في تعطيل الدراسة مؤكداً بانه لن يتوانى في تطبيق اللوائح والقوانين اللازمة لكل من يثبت تورطه في زعزعة واستقرار الجامعة، وفي السياق وبحسب صحيفة السوداني الدولية، نفذ الطلاب وقفة احتجاجية امس امام الكلية نتيجة انتهاء مهلة حددوها للاستجابة لمطالبهم التي تبلغ “16” مطلباً من بينها مطالبة بتخفيض القرآن الكريم مع الغاء امتحاني الشفوي والتحريري وان تكون نسبة النجاح 50% بدلاً عن 65% ، وتقليص المناهج الدراسية وتقليلها، وتكوين جمعيات وتعيين حرس جامعي مدني وتحقيق قومية الجامعة، واعادة صياغة اللائحة الطلابية ومراجعة شهادات الموظفين والعاملين بالجامعة مع تغيير هيكلة الادارة، وحظر نشاط حركة طلاب الاسلاميين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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