الفاتح النقر: نداء الهلال لا يرد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال مدرب الهلال الخرطوم الفاتح النقر إنّه تولى تدريب الفريق في وقتٍ صعب للغاية، مشيرًا إلى أنّه سيعمل على التركيز في المباراتين اللتين تنتظرهما في دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح النقر في تصريحٍ لـ”باج نيوز” أنّه سيعمل على خوض تجربة ودية خلال أيام، من أجلّ تجهيز بدائل لفريقه لمباراة بلاتينيوم الزيمباوي لتعويض غياب الشغيل وأبو عاقلة.
وسيفقد الهلال في مباراته المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة للإيقاف.
وأكمل” سنحاول تجهيز الفريق بالشكل المطلوب، الروح الموجودة حاليًا ستساعدنا على تحقيق الأهداف”
وكان الهلال قد أعلن عن تعاقده مع الفاتح النقر خلفًا للمصري حمادة صدقي الذي غادر لتولي المهمة الفنية لسموحة مؤخرًا على نحوٍ مفاجئ.
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