إيران تتوعد بريطانيا برد “قوي ومناسب” حال ارتكابها أي “خطأ جديد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعدت إيران بريطانيا بـ “رد قوي ومناسب” حال ارتكاب المملكة المتحدة أي “خطأ جديد”، مؤكدة أن عليها تحمل تبعات أي عقوبات ستفرضها على الجمهورية الإسلامية.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، في بيان، إنها “تدين بشدة” التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وتهديده بفرض عقوبات على إيران.

وقالت الوزارة مهددة إن “أي خطأ جديد ترتكبه بريطانيا سيواجه ردا إيرانيا قويا ومناسب”، مؤكدة: “على بريطانيا تحمل عواقب أي عقوبات تفرضها على إيران”.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن التهديد من قبل بريطانيا “مؤشر على نيتها زيادة التوتر في المنطقة وفي علاقاتها مع إيران”.

كما دعت إلى “إنهاء التحركات الاستفزازية التي تمارسها السفارة البريطانية في طهران”، وأردفت واعدة: “في حال لم توقف السفارة البريطانية تدخلاتها وتحركاتها الاستفزازية فلن نكتفي باستدعاء السفير”.

وشددت الوزارة على أن حضور السفير البريطاني، روب ماكير، الاحتجاجات ضد السلطات الإيرانية أمر “غير قانوني ومثير للشك ومدان”.

كما وصفت الوزارة هذه التصرفات بـ “التدخل في الشؤون الداخلية (لإيران) وانتهاك لمبادئ العلاقات الدبلوماسية”.

RT