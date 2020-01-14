شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عقد قادة الحشد الشعبي العراقي، اجتماعا موسعا، اليوم الاثنين، وجدد دعمه للقرارات المتعلقة بتواجد القوات الاجنبية في العراق.

وبحسب موقع فضائية “السومرية نيوز” العراقية، حضر الاجتماع “قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات والقواطع وآمرو الالوية ومدراء المديريات”.

وبحسب بيان لإعلام الحشد الشعبي عقد الاجتماع الموسع لبحث أبرز الأولويات الأمنية والعسكرية.

وجاء في البيان أن “الاجتماع أكد على إدامة العمل التعرضي الواسع والقيام بعمليات نوعية تستهدف مضافات وعناصر داعش الإرهابي بالإضافة إلى تحصين المواضع الدفاعية وحماية الحدود من التسللات التي أخذت تنشط مؤخراً”.

وأوضح البيان، أن “الاجتماع شدد أيضاً على ضرورة استمرار وتطوير آليات التدريب وتعزيز التنسيق المشترك مع القوات الأمنية، فيما تم تجديد الدعم لقرار مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة بشأن تواجد القوات الأجنبية في العراق”. المادة السابقة شهادات خطيرة لداعشيات مصريات في معسكر الهول السوري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان هام من “الحشد الشعبي العراقي” بشأن القوات الأجنبية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.