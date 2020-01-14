عاجل| الخارجية تصدر بيانا مهما.. والإمارات تبدي التزامها بتقديم الدعم الكامل للسودان

الثلاثاء 14 يناير 2020

بحث الصديق عبد العزيز، وكيل وزارة الخارجية السودانية، فى الخرطوم، مع أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتي، والوفد المرافق له، الذى وصل الخرطوم اليوم، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع فى المنطقة العربية، وشمال أفريقيا.

وأبدت الإمارات التزامها التام بتقديم الدعم للسودان، فى شكل برامج تنموية ومشاريع ضمن برنامج الدعم السعودى - الاماراتى المقدم للسودان.

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وفى السياق ذاته قال وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتي، أنور قرقاش، إن بلاده ملتزمة التزاماً كاملاً بنجاح إنطلاقة السودان إقتصادياً وإقليمياً، ليلعب دوره الطبيعى كأحد أكبر وأهم الدول العربية.

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتي، إن بلاده حريصة على متابعة التطورات ونجاح التجربة السودانية، منوهاً بأن ما يجمع الإمارات والسودان كبير، وكثير من حيث العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة خاصة الجيواستراتيجية والاقتصادية.

وأوضح أن زيارته إلى الخرطوم، تأتى فى إطار جملة زيارات لمسئولى البلدين لتوطيد العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، التى تجمع الدولتين، مشدداً على أهمية تكثيف تلك الزيارات لتقوية العلاقات.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى التعرف على أوجه دفع التعاون الثنائى بين البلدين، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات لديها إصرار كبير على تطوير العلاقة التاريخية مع السودان.