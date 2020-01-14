الشرطة السودانية: توضح تفاصيل حادثة محاولة دهس بعض أفرادها بالخرطوم

أوضح المكتب الصحفي لقوات الشرطة السودانية، يوم الاثنين، تفاصيل حول قيام أحد المواطنين بمحاولة دهس بعض أفراد الشرطة أثناء تنفيذها أمر بازالة دلالة السيارات بمنطقة الازهري جنوبي الخرطوم، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).
وقال المكتب الصحفي: أن الجهات المختصة قررت القيام بحملة لإزالة دلالة العربات بمنطقة “الأزهري” ، بحضور معتمد محلية جبل أولياء ، ومدير شرطة المحلية، وبمشاركة قوات العمليات، وقوات حماية الأراضي وشرطة المحلية، وأثناء تولي الشرطة عملها في عملية الإزالة تجمهر عدد من المواطنين أصحاب العربات، وتم إعتراض القوة المنفذة للعملية، حيث قام احد أصحاب المركبات بمحاولة دهس أفراد القوة بواسطة بوكس، مما أدي لإصابة “8” أفراد إصابات طفيفة.
تم فتح بلاغ جنائي تحت المادة “20/130” الشروع في القتل في مواجهة المتهم بقسم شرطة الأزهري غرب، وتمت السيطرة على الأوضاع الأمنية وعاد الإستقرار بالمنطقة.
وبحسب (اليوم التالي) كشف أحد التجار عن تعرضه لاعتداء من قبل أفراد الشرطة ما أثار غضب والده فقام بقيادة سيارة بوكس ودهس عدداً من أفراد الشرطة، وتم إسعافهم للمستشفى، وتم إيقاف الإزالة وسحب بقية القوة من المنطقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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