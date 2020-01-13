عاجل.. السودان والإمارات يبحثان قضايا الإقليم

السودان والإمارات

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول، محمد حمدان دلقو، اليوم، وزير الدولة بالشؤون الخارجية الاماراتية، انور قرقاش، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال بيان الخارجية أن الوزير الامارتي، والوفد المرافق له، عقد جلسة مباحثات مع وكيل وزارة الخارجية، السفير، الصديق عبد العزيز، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وتطرق الجانبان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في المنطقة العربية واقليم شمال افريقيا. وأكد قرقاش إلتزام دولة الامارات بتقديم الدعم للسودان في شكل برامج تنموية ومشاريع ضمن برنامج الدعم السعودي الاماراتي المقدم للسودان. وووصل وزير الدولة بالخارجية الاماراتي، انور قرقاش الخرطوم اليوم في زيارة تستغرق يومين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



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