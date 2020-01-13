معهد بحوث الصمغ العربي يعقد السمنار الأول بالثلاثاء

يعقد معهد بحوث الصمغ العربى ودراسات التصحر بجامعة كردفان السمنار العلمي الأول للعام 2020م الثلاثاء 14ينابر بعنوان الصمغ العربي أكثر من مستحلب أو مضاف ما هي الدورس المستفادة من تطبيقاته البايولوجية، يقدمه د. أحمد آدم حسن مبعوث الجامعة للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بقاعة الوسائط بمجمع الوسط بجامعة كردفان.

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وأكد د. منير إلياس مدير معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن كافة الترتيبات والاستعدادات اكتملت لانطلاقة فعاليات السمنار.

وأضاف أنه يحمل أشياء مهمة في استخدمات الصمغ العربي في المجالات التطبيقية، وأبان أهمية الصمغ العربي للسودان والعالم ودخوله في العديد من الصناعات.

ودعا جميع الجهات ذات الصلة للمشاركة في السمنار وإثراء النقاش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)