حكومة شرق دارفور تجيز موازنة العام المالي2020

أكد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية شرق دارفور الوزير المكلف الدكتور أحمد بكار جمال الدين أن حكومة الولاية أجازت موازنة العام المالي 2020م حيث ركزت الموازنة على أهم المشروعات التنموية بالولاية من الناحية الخدمية ممثلة في مشروعات المياه والصحة والتعليم والزراعة بجانب مشروع دعم مراكز البيع المخفض التي تهتم بمعاش المواطنين.

وأشاد بكار وفق سونا – بالإدارة العليا لحكومة الولاية ممثلة في والي شرق دارفور المكلف اللواء ركن المزمل في توجيهاته بتهيئة البيئة المناسبة للعاملين بمؤسسات الدولة، مشيداً بدور العاملين بوزارة المالية بالولاية للقيام بدورهم التام في تنفيذ موجهات الوزارة ومساهمة الإدارات في رفع التقارير السنوية لقفل الحساب العام الختامي للموازنة لتحرز الولاية المرتبة الأولى في قفل الحساب الختامي بتسليمها للوزارة الاتحادية بتاريخ 2/1/2020.

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وأوضح دكتور بكار أن موازنة 2020 تمت فيها مصاحبة ترحيل مشاريع تنموية من عام 2019 وهذه المشاريع المرحّلة تتمثل في مشروع بناء مدارس ثانوية واستكمال مباني الوزارات وهي في مرحلة التشطيب والملعب الأولمبي ومسرح الولاية بجانب تنفيذ مشروع الميادين الجانبية، وقال إن وزارته استهدفت إدخال مشروع أعمدة الكهرباء بجلب الأعمدة وتوزيعها في الأحياء للمواطنين، كاشفا أن وزارته حققت إيرادات ذاتية بنسبة 72% في العام 2019 وتسعى لتحقيق الربط في الإيرادات الذاتية في عام 2020 إلى نسبة 80% دون أن تمس حاجات المواطنين، وأضاف أن التوسع أفقي وليس رأسي.

وأشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية تبنت إدخال مشروع طريق النهود الضعين نيالا في موازنة 2020 لتسهيل حركة عبور المواطنين لإنعاش الاقتصاد القومي، بجانب سعي الولاية في تنفيذ مشروع مطار الضعين القديم وتوسعته للمساهمة في حركة الطيران المدني بشرق دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)