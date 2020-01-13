نظم المجلس الولائى لرعاية الطفولة بولاية شمال دارفور بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبعثة الـ(يوناميد) بقاعه المجلس بالفاشر ورشة تدريبية لمعلمى المرحلة الثانوية بالولاية حول كيفية تكوين أندية لحقوق الإنسان بالمدارس الثانوية. وأوضحت أمينه مجلس رعاية الطفولة بالولاية ابتسام الدومة شمين خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحة -وفق سونا- أن الورشة تجئى بغرض تدريب معلمي المرحلة الثانوية حول كيفية التعاطى مع قضايا الأطفال من الناحية القانونية من خلال تكوين أندية لحقوق الإنسان بالمدارس لتتولى تثقيف الأطفال وتوعويتهم بحقوقهم القانونية والاجتماعية وحماية انفسهم، مضيفة أن الورشة ستتناول بالنقاش عدداً من أوراق العمل المتصلة بحقوق الأطفال توطئة للوصول إلى مخرجات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع من خلال المشاركين في الورشة. وقدم المحامي محمد سالم جاد الله ورقة عن الحقوق القانونية للأطفال في القوانين الوطنية والدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكوين أندية لحقوق الإنسان بالمدارس الثانوية بدارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.