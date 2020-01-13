فنانة شهيرة: أنا سبب مجاعات أفريقيا وعم أحضر للحرب العالمية الثالثة

الخليج 365 : كشفت الفنانة نسرين طافش، حقيقة استبدالها بدلا من الفنانة نانسي عجرم في برنامج ذا فويس كيدز، بعد واقعة القتل الشهيرة في فيلا عجرم. وكتبت نسرين طافش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: “‏لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس”. وتابعت: “بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة”. يذكر أن الموسم الأول والثاني من البرنامج حققا نجاحا كبيرا جدًا، وشهدا حضور عدد كبير من المواهب التي تميزت بالغناء على خشبة المسرح الخاصة بالبرنامج.

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